Sapık hakim karşısında

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ANTALYA'DA pencereden girdiği evde 57 yaşındaki N.A.'ya tecavüz girişiminde bulunan ve ardından bıçakla yaralayan 23 yaşındaki Özcan K. hakim karşısına çıktı. N.A. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada korku dolu anları anlatırken, adeta yeniden yaşadı. 82 yaşındaki yatalak annesiyle beraber yaşadığını anlatan N.A., "Saat ise 05.35'ti. İki elinde büyük bıçakla duran kişiyi görünce korktum. Bana ilk önce, 'para ver' dedi. Bin TL'yi cüzdanımdan çıkardım, uzattım, 'telefonumu da al, bana dokunma' dedim. O da bana, 'Bağırma, sesini kes. Yoksa anneni de öldürürüm, seni de. Ben para istemiyorum, seni istiyorum' dedi. O an ben de ona, 'ben senin annen yaşındayım. Utanmıyor musun?' dedim ve iki eline yapıştım. O sırada bıçağı sol tarafıma soktu, bende bağırdım" dedi.Suçlamaları kabul etmeyen sanık ise "Eve hırsızlık için girdim. 'Para istemiyorum, seni istiyorum' demedim. Kendisinden para da istemedim, pişmanım" dedi. Duruşmada N.A.'nın komşusu V.D., tanık olarak dinlendi. Gece saatleri telefonun çaldığını ifade eden tanık V.D., "N.A. abla aradı. 'Yetiş ölüyorum' dedi. Yanına gittiğimde bıçaklanmıştı. Bende oğluna haber verdim. N.A. abla, evine giren erkeğin kendisine saldırdığını, sonra da bıçaklayarak kaçtığını söyledi" diye konuştu. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.2 Temmuz'da Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde meydana gelen olay sonrası polis ekipleri Özcan K.'nin bulunduğu Baraj Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Özcan K., çevredekiler tarafından durdurularak dövüldü ve polise teslim edildi.