Servis aracı ile çarpıştılar

SERIK'E bağlı Boğazkent Mahallesi'nde Okay Kurnaz ile ablası Ayşe Kurnaz, 27 Eylül günü 07 YLY 20 plakalı motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı motosiklet, Muhsin G. yönetimindeki 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Motosikletle savrulan ve ikisinde de kask bulunmayan kardeşler, ağır yaralandı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okay Kurnaz, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde (AÜ) tedaviye alınan Ayşe Kurnaz'ın ise 3 Ekim günü beyin ölümü gerçekleşti. Anne Emine Kurnaz kızının kalp, karaciğer, akciğer ve böbrekleri ile kornealarını bağışladı. Ayşe Kurnaz'ın sol böbreğini Trabzon'dan gelen Cemil Büyükkara'ya (37), sağ böbreği Van'dan gelen Eyüp Koçak'a (30), karaciğerinin yarısını Denizli'de yaşayan Veli Şadı'ya (51), diğer yarısı da Şanlıurfa'dan gelen 3 yaşındaki Ayşe Karakuş'a, kalbi İstanbul'da, akciğeri de Ankara'da organ bekleyen hastalara nakledildi.