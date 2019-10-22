Sünnette cirit gösterisi

BUGÜN NELER OLDU

Isparta Kayı Köyü'nde Türklük ve Yörüklük geleneklerini yaşatmak adına sünnet düğününde atlı cirit gösterileri ile atlı ve develi konvoy düzenleyen düğün sahipleri, davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Düğüne gelen aileler ve çocukları, düğün evinin yanında oluşturulan arazide cirit gösterilerini izlerken dileyenler de Isparta Yörükler Derneği'ne ait deveye binerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Uşak'taki Dostlar Atlı Cirit Grubu'ndan 10 atlı ekip sünnet töreni için bölgeye geldi. Isparta'da 'Pala Dayı' lakabıyla tanınan binicilerden Selahattin Çeliktaş, "Ben aslında mobilyacıyım ama atlarla çok ilgilendiğim için bütün festivallere ve organizasyonlara katılıyoruz. Ata sporumuzu birlikte canlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.DÜZENLEDIKLERI sünnet düğünü törenine farklı illerden de katılım olduğunu söyleyen düğün sahibi Hüseyin Çelik, "Düğünümüzde, eski gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalıştık. Cirit gösterilerimiz oldu, eski gelenek ve göreneklerimizdeki gibi konvoy ve yemeğimiz oldu. Sünnet çocuğumuzu deveyle gezdirdik" dedi.