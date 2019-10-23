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30 yıllık birikimi kül oldu

Yangının kül ettiği gecekonduda oturan 4 kişilik aile, sokakta kaldı. 30 yıllık birikimini kaybettiğini belirten aile yardım istedi

Giriş Tarihi: 23.10.2019
30 yıllık birikimi kül oldu
ANTALYA'NIN Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki gecekonduda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Havva Kurt ve 2 çocuğu, kendilerini güçlükle dışarı attı. Yangını su dökerek, söndürmeye çalışan aile bireyleri, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

GECE OLSA FACİA OLURDU
Kalp hastası olduğunu, 30 yıllık birikimi ile 20 bin lirasının yandığını anlatan Ahmet Kurt, ailesi ile dışarıda kaldıklarını belirtti. Kurt, "Oğlum, eşim ve kızımın evde olduğu esnada arka bölümden duman çıkmaya başlıyor. Oğlum hemen ailemin dışarı çıkmasını sağlıyor. 7 dakika içinde ev bu hale geldi. Yangının gündüz olması bizi kurtardı, gece olsa cenazemiz çıkardı" diye konuştu.
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30 yıllık birikimi kül oldu
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