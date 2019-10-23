Akseki’de yöresel lezzet buluşması

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NINAkseki ilçesinde girişimci Mustafa Kavasoğlu öncülüğünde, bu yıl ilki gerçekleştirilen Akseki Yöresel Lezzet Günleri renkli görüntülere sahne oldu. Akseki Belediyesi ve Akseki Eğitim Hayratı Derneği'nin de desteklediği proje kapsamında pekmez, Yörük tarhanası ve pestil yapımı, ilçe halkını bir araya getirdi. 800 yıllık yerleşim yeri Sarıhacılar Mahallesi'ndeki etkinlikte yöre halkı stant açtı.İlçeye tur şirketleriyle gezi amaçlı gelen yabancı turistlerin de oldukça ilgi duyduğu etkinlikte, öğle yemeklerinde yöreye has ekşi tarhana çorbası, kabuklu fasulye, holuska, saraylı tatlısı ve Akseki kurabiyesi ikram edildi. İlk defa düzenlenen festivale beklenenden yüksek katılım olduğuna dikkat çeken girişimci Kavasoğlu, Akseki'nin bu gibi etkinliklerle turizm pastasından payını alacağını söyledi.