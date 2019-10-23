Barınağa götürülen köpek öldü

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ANTALYA'DA emekli Ayşegül Çimenli (50), köpeğinin Konyaaltı Belediyesi görevlilerince hayvan barınağına götürülürken uyuşturucu iğne nedeniyle kalp krizi geçirip öldüğünü öne sürdü. Olay, Sarısu Mahallesi'nde yaşandı. Çimenli'nin barınaktan 2 yıl önce sahiplendiği ve Osho adını verdiği köpek, bir sitenin bahçesine girince G.K. isimli bir kadın tarafından şikayet edildi. Kısa sürede siteye gelen görevliler, uyuşturucu iğne vurdukları köpeği barınağa götürdü. Çimenli'nin iddiasına göre köpek, iğne nedeniyle kalp krizinde öldü. Köpeği kendisine bidon içinde gösterdiklerini iddia eden Çimenli, barınak görevlilerinden şikayetçi oldu.