Bulut: Öncelikle PUAN almalıyız!

Süper Lig'in 9. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak lider Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklara başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana turuncu yeşilli ekip, fitness çalışmalarıyla başladı. Daha sonra grup halinde ayak tenisi çalışması yapan futbolcular antrenmanı taktik idmanla tamamladı.
İYİ FUTBOL OYNUYORUZ
Antrenman öncesi açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçında iyi performans sergilediklerini söyledi. Bulut, "Çaykur Rizespor maçında hücum ve defans anlamında iyi oynadık. Yediğimiz gollere baktığımızda, penaltı bence penaltı değildi ama hakemler böyle karar verdi. İkinci yediğimiz gol de direkt serbest atıştan yediğimiz bir gol oldu. Beşiktaş maçında iyi oynadık. Sivasspor karşılaşmasında yeterince gol pozisyonları oldu ama maalesef istediğimiz gibi değerlendiremedik. Rizespor karşısında pozisyonları daha iyi değerlendirdik ve 5-2'lik farklı bir galibiyet oldu"
diye konuştu.
HEDEF ELİ BOŞ DÖNMEMEK
Deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçı hazırlıklarını da değerlendiren Bulut, zor bir karşılaşma olacağını aktardı. Bulut, "Gaziantep belki sezona iyi başlayamadı ama ondan sonraki süreçte iyi sonuçlar elde etti. Gaziantep iyi bir takım, onlar da kendi evlerinde puan almak isteyecekler. Oynadığımız futbolu aynı şekilde orada da devam ettirmek ve bu hafta da puan almak istiyoruz"
diye konuştu. Sakat futbolculardan da bahseden genç teknik adam, "Lokman Gör, çapraz bağ ameliyatı oldu. Kendisi Ocak sonunda aramıza katılacak. Aynı şekilde Juanfran'ın da sakatlığı bulunuyor. Onun iyileşmesi biraz daha uzun sürecek. Mart ayı sonu gibi aramıza katılacak. Onun dışında hafif sakatlıkları olan var. Salih mesela aramıza tekrar katıldı ve antrenmanlara çıkıyor"
ifadelerini kullandı.
ZOR DÖNEME GİRİYORUZ
Lider kulüp olarak zor bir sürece başladıklarını söyleyen Bulut, "İyi takımlara karşı oynayacağız. Gaziantep ve ondan sonra kupa maçımız var. Akabinde Başakşehir ve Trabzonspor ile oynayacağız. Biz sahaya her zaman puan için çıkıyoruz. Puan peşindeyiz ama biz her zaman daha fazlasını almaya çalışacağız. Bu düşüncemiz de sezon sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.