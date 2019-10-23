Bulut: Öncelikle PUAN almalıyız!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 9. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak lider Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklara başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana turuncu yeşilli ekip, fitness çalışmalarıyla başladı. Daha sonra grup halinde ayak tenisi çalışması yapan futbolcular antrenmanı taktik idmanla tamamladı.Antrenman öncesi açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçında iyi performans sergilediklerini söyledi. Bulut,diye konuştu.Deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçı hazırlıklarını da değerlendiren Bulut, zor bir karşılaşma olacağını aktardı. Bulut,diye konuştu. Sakat futbolculardan da bahseden genç teknik adam, "ifadelerini kullandı.Lider kulüp olarak zor bir sürece başladıklarını söyleyen Bulut, "İyi takımlara karşı oynayacağız. Gaziantep ve ondan sonra kupa maçımız var. Akabinde Başakşehir ve Trabzonspor ile oynayacağız. Biz sahaya her zaman puan için çıkıyoruz. Puan peşindeyiz ama biz her zaman daha fazlasını almaya çalışacağız. Bu düşüncemiz de sezon sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.