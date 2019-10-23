Horozun ‘Paşa’ hayatı

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Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu girişinin hemen yanında bulunan kantinin işletmecisi Muhammet Demir'in 2 yaşındaki Brahma cinsi horozu, cezaevine gelen mahkum yakınlarının maskotu haline geldi. Kantinde, Demir ailesiyle birlikte sabah kahvaltısına oturan Paşa, onlarla birlikte kahvaltı yapıyor, diğer öğünleri de saati saatine yine aileyle birlikte yiyor. Paşa'nın en sevdiği yiyecekler arasındaysa cin biberi ve tavuk çorbası bulunuyor.Sahibinin çağırmasıyla hemen yanına gelen horoz, kantine gelen müşterilerin yiyeceklerine de ortak oluyor. Vatandaşlar ve mahkum yakınları, ilginç horozu görüp onun resmini çekebilmek için ise kantine geliyor. Paşa'yı 3 aylıkken aldığını belirten sahibi Muhammet Demir, horozunu eğitmeye başladığını ve ondaki gelişmelerle çok mutlu olduğunu ifade etti. Demir, horozunun resmini çekmek için günde 10 kişinin kantine geldiğini ifade ederek, "Paşa burada olmadı mı, insanların ilk işleri onu sormak oluyor" diye konuştu.2 yaşındaki horozunun genelde sebze ağırlıklı beslendiğini kaydeden Demir, "Soğanından, cin biberine, sarımsağına ne verirsen yer. Sabah kahvaltısında yarım yumurta, yarım salatalık, bir tane cin biberi mutlaka olmalı" dedi. Horozun bakımıyla yakından ilgilenen Melike Demir ise, "Müşterilerimizden bizzat onun için gelenler de var. Stres atmak, kafa dağıtmak isteyen herkes Paşa için buraya geliyor. Mahkum yakınları için de moral oluyor" ifadelerini kullandı.