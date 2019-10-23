Oğlu bıçakladı şikayetçi olmadı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde babası Enver U.'yu boğazından bıçaklayan Şehmuz U. hakim karşısına çıktı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 16 Haziran'da yaşanan olay anını anlatan Şehmuz U., "Babam çok sinirliydi. Önce dövdü. Sonra çay istedi. Tartıştık. Nasıl oldu bilmiyorum, bıçağı babama saplamışım. Öldürme kastım yoktur. O benim babam, olay kazayla oldu" dedi. Mahkeme başkanı ise babasını boğazından bıçaklayan bir kişinin akli dengesinin yerinde olamayabileceğini söyledi.Oto kiralama işi yaptığını söyleyen Enver U. ise olaydan 2 gün önce kiraya verdikleri bir araç için eksik para aldıklarını, bu nedenden sinirli olduğunu belirterek, "Şehmuz'dan kiraya verdiğimiz aracı yıkamasını istedim. Su kovasına tekme attı. Ben de sinirlendim, 1-2 tekme attım. Yüzüne tükürdüm. Bana saldırdığında kolundan tuttum. Boğuşurken kaçıp gitti. İçine kapalı bir çocuktur. Sonuçta evlattır, şikayetçi değilim. Oğlumun topluma kazandırılmasını istiyorum. Bana karşı bu zamana kadar bir saygısızlığı olmadı" dedi.Duruşma savcısı, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınmasını isteyerek, tutukluluğun devamına karar verdi. Olay 16 Haziran'da yaşanmıştı. Enver U. olay sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Şehmuz U. ise olay yerinden 1 kilometre ileride polisi arayarak teslim olmuştu.