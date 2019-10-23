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Plastik yüklü TIR’da yangın

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Plastik yüklü TIR’da yangın
ANTALYA'DA plastik yüklü TIR'ın dorsesinde bir anda çıkan yangın itfaiyenin anında müdahalesi sonucu söndürüldü. Olay Döşemealtı ilçesi Palmiye Caddesi'nde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 07 BDN 14 plakalı TIR'ın 07 BDN 15 plakalı dorsesinde bir anda alevler yükselmeye başladı.

TIR İLE DORSE AYRILDI
Alevleri gören sürücü M.G, durumu itfaiyeye bildirdi. Ardından TIR'ı kasasında ayırdı. Bu sırada olay yerine itfaiye ve polis geldi. İtfaiyenin anında müdahalesi sonucu alevler etrafa sıçramadan söndürüldü. Bölge halkı derin bir nefes aldı.
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Plastik yüklü TIR’da yangın
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