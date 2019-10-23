Sanat okulunda 75’inci yıl onuru

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 1944 yılında eğitim ve öğretime açılan ilk 'Sanat Okulu' Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 75'inci yıl heyecanı ve sevinci yaşandı. Konyaaltı Caddesi üzerindeki binasında 75 yıl önce hizmete giren okulun bahçesindeki kutlamaya, eski mezunlar bir araya gelerek hasret giderdi. İş dünyasına teknik eleman yetiştiren okulun 75'inci yıl buluşmasına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı. Günün anısına '75'inci Yıl Pastası' kesildi. Okulun mezunlarından olaşan folklor ekibi Antalya yöresine ait oyun havalarını sergiledi, müzik grubu da neşeli şarkılarıyla konuklara keyifli dakikalar yaşattı.Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği'nin (ANTEMDER) Başkanı Orhan Yüksel, "Antalya'nın hafızası olan okulumuz 75 yıllık bir çınar. Kentler hafızalarıyla yaşar. Mesleki ve teknik eğitim bir ülkenin bacasıdır. Dünden bugüne mezun sayısı 37 bin 500'ü aştı. Mezunlarımız arasında mimar-mühendis, akademisyen, sanayici, yönetici, siyasetçi, belediye başkanı, farklı sanayi sektörlerinden işadamları var" dedi.Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Yıldız da bugün 130 öğretmen ve bin 300 öğrencisi ile 6 alanda eğitim vermeyi sürdürdüğüne dikkat çekti. Yıldız, okullarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı protokolü kapsamında 81 İlde 81 Okul projesine dahil olduğunu müjdeledi.