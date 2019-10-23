Turistin ölüm yolculuğu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde kaza adeta geliyorum dedi. Motosiklete alkollü ve kasksız binen Belçikalı turist Florentinus Ludovicus Vanachter, Sorgun- Otogar köprülü kavşağında motosikletten düştü. Arkasındaki araçların durması büyük bir faciayı önledi. Vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kalkan Vanachter, ısrarlara rağmen yolculuğuna devam etti.Motosikletine binen yaşlı adam, zikzaklar çizerek yoluna devam ederken, diğer araç sürücüleri için tehlike oluşturdu. Motosikletle tehlikeli ve uzun bir yolculuğun ardından Side'de kaldığı sitenin önüne gelen ve yeniden düşen Belçikalı, site sakinlerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Vanachter'in 228 promil alkollü olduğu ve beyninde dolaşım bozukluğu olduğu belirlendi. Site sakinleri 79 yaşındaki Belçikalı'nın sitedeki dairesinde yalnız yaşadığını ve sürekli alkol aldığını dile getirdiler.