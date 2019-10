Cenin sandılar takma diş çıktı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA çöp konteynerinde bulunan ve kanlı kumaşlar, et parçası ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde yaşandı. Çöpleri toplayan temizlik işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, poşete sarılı et parçasının cenin olabileceğini düşündü. Bölgeye Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri, çöpteki poşet içerisinde yaptıkları inceleme parçanın cenin değil takma dişlere ve bez parçası olduğunu tespit etti.Bu sırada olay yerine mahalle sakini 3 kadının gelmesiyle durumun iç yüzü aydınlandı. Perihan Varol, yaptığı açıklamada 62 yaşındaki yakını Suat Varol''un akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Çocuklar etkilenmesin diye kustuğu et parçalarını ve takma dişini poşete sarıp çöpe attık" dedi. Polis ekipleri, çöpteki et parçaları ve takma dişi poşete koyarak gömülmesi için yakınlarına verdi. Erdoğan ÖZTÜRK / ANTALYA