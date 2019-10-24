Göller Ekspresi heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DAN başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi'nin 25 saatlik süren keyifli seferine Batı Akdenizli rakip geliyor. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından Isparta-İzmir hattında Göller Ekspresi seferi başlayacak. Isparta- İzmir hattındaki ilk sefer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla yarın saat 11.00'de gerçekleşecek.Göller Ekspresi, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculuklarda önemli bir ihtiyacı karşılayacak. 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşan Göller Ekspresi, yenilenen hattında Isparta-İzmir Basmane hattında her gün karşılıklı sefer düzenleyecek. Basmane'den saat 22.30'da, Isparta'dan saat 22.00'de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip, bindirecek. Göller Ekspresi'ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüsler ile aktarma yapılacak.