Kansere karşı farkındalık dalışı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında dalış etkinliği yapıldı ve sualtında pankart açıldı. Etkinliğe Kemer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ceren Avanos İnce, Kemer Otelciler Birliği (KETOB) Yönetim Kurulu Temsilcisi Ayşegül Uçar ile dalgıçlar ve denizkızı kostümlü dalış ekibi katıldı.Kemer G-Marina'dan kalkan dalış teknesi, Kocaburun mevkiindeki Döküntü Taşlar'da demirledi. Burada özel dalgıç kıyafetleriyle suya dalan İlçe Sağlık Müdürü İnce, Ayşegül Uçar ve ekipler, su altında 'Erken teşhis hayat kurtarır', 'Ücretsiz kanser taramaları için başvurunuz' yazılı pankart açtı.