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’e büyük destek

’deki ’na katılan Mehmetçiklere moral desteği devam ediyor. Desteğe, okulda öğrenciler, sualtında dalgıçlar ve konserde Ben Fero katıldı

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Mehmetçik’e büyük destek
ANTALYA'DA Mehmetçiğe destek konserde, sualtında, okulda devam ediyor. Ünlü rap müzik şarkıcısı Ben Fero, Antalya'nın Alanya ilçesinde verdiği konserinde şınav çekip, asker selamı verdi. Sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren Ben Fero yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Ben Fero'nun enerjisi konseri izleyenler tarafından alkış aldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Kaş ilçesinde ise fotoğraf sanatçıları su altında bulunan batık tank önünde Mehmetçik'e destek pankartı açarak, selam gönderdi. Dalgıçlar 20 metre derinlikteki batığın önünde 'Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı harekâtında görev alan askerlerimizle' yazılı pankart açtı. Akseki ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri de okul bahçesinde Türk bayrağı koreografisi oluşturarak, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe selam gönderdi. Öğrencilerin sevgi gösterisi, drone ile havadan da görüntülendi.
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Mehmetçik’e büyük destek
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