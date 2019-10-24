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Nar tanesi için kıyasıya yarış

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Nar tanesi için kıyasıya yarış
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde dökmeden en hızlı nar yeme yarışması, en iyi çekirdeksiz nar yarışması ve en büyük muz yarışmalarında renkli görüntüler oluştu. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışmasına katılan 9 kişi birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Nar tanesini düşürmeden yemek için yarışanlar arasında Nurhayat Görgülü, rakiplerinden önce bitirerek birinciliği elde etti.En iyi çekirdeksiz nar yarışmasınr Ali Polat birinci olurken, en büyük muz yarışmasını ise Aydın Taşdemir kazandı.
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Nar tanesi için kıyasıya yarış
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