Nar tanesi için kıyasıya yarış

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NINGazipaşa ilçesinde düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde dökmeden en hızlı nar yeme yarışması, en iyi çekirdeksiz nar yarışması ve en büyük muz yarışmalarında renkli görüntüler oluştu. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışmasına katılan 9 kişi birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Nar tanesini düşürmeden yemek için yarışanlar arasında Nurhayat Görgülü, rakiplerinden önce bitirerek birinciliği elde etti.En iyi çekirdeksiz nar yarışmasınr Ali Polat birinci olurken, en büyük muz yarışmasını ise Aydın Taşdemir kazandı.