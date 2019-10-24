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Savaş alanı değil kaza yeri

’da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yan yatarak sürüklenen taksideki yolcular vatandaşlar tarafından aracın üzerinden çıkarıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Savaş alanı değil kaza yeri
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 928 Sokak'taki kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. İçinde iki kadın yolcu bulunan Ömer Dağ idaresindeki 07 T 2487 plakalı taksi, kadın sürücü Hikmet Aydın idaresindeki 34 ADJ 215 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Ardından park halindeki bir otomobile çarptı. Olay sırasında ticari taksi yan yatarak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

CAN PAZARI YAŞANDI
Kazayı gören vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yan yatan taksi içindeki müşteri olarak bulunan Rus uyruklu Türk vatandaşı Olga Karaman aracın bagaj kısmından, kayın validesi Necibe Karaman ise aracın üzerinden vatandaşlar tarafından güçlükle çıkarıldı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Taksi sürücüsü Ömer Dağ, Olga Karaman ve Necibe Karaman ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BAGAJDAN ÇIKARTILDI
KAZANIN ardından bölge savaş alanına döndü. Polis ve sağlık ekipleri yaralıları ambulansa bindirmek için uzun süre çaba harcaması dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazayı gören Engin Avcı, ticari taksinin yerde sürüklenmeye başladığını anlatarak, "Takside iki kişi vardı, şoför kendisi çıktı. Yaşlı müşteriler içinde sıkıştı. Bir kişiyi aracın üzerinden, diğerini bagajdan çıkardık" dedi.

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Savaş alanı değil kaza yeri
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