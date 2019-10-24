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Son kalaycı ustası zamana direniyor

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Son kalaycı ustası zamana direniyor
ISPARTA'DA kalaycılığın son temsilcilerinden Adnan Tunçoğlu, ata yadigarı mesleğini iki asırlık dükkanında ayakta tutmaya çalışıyor. Ailesinin beş kuşak önceki temsilcisi Piroğlu Osman ustadan kendisine kadar uzanan mesleğini sürdürmeye çalışan Tunçoğlu, iki asırlık dükkanında kırık yıldır çalışmaya devam ediyor.

BİR TEK O KALDI
Gelişen teknolojiyle her yıl biraz daha önemini yitiren kalaycılığın Isparta'daki son temsilcisi olan Tunçoğlu, 10 yaşında başladığı ata mesleği sayesinde ev sahibi olmanın ve 3 çocuğunun eğitim almasını sağlamanın gururunu, huzurunu yaşıyor. Tunçoğlu, mesleğine başladığında kentte on kalaycı bulunduğunu, şimdi tek kalaycı olarak işine devam ettiğini söyledi. Kalaycılığı yaşatmak ve geliştirmek için çabaladığını aktaran Tunçoğlu, çırak ve kalfa bulmakta zorlandığını dile getirdi. Tunçoğlu, dükkanındaki kalay ateşinin sönmesini istemediğini vurguladı.
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Son kalaycı ustası zamana direniyor
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