Ulaşım esnafına imaj ve öfke kontrolü eğitimi

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ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (AESOB) düzenlenen toplantıda ulaşım esnafının sorunları değerlendirildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere başkanlığındaki toplantıya, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç ile Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar şoförler, servisçiler, otobüsçüler ve ulaştırma hizmetleri esnaf odası başkanları katıldı.Toplantıda ilk maddeler D2 belgeli araçların servis aracı gibi faaliyet göstermelerinin önlenmesi ve güzergah ücretleri oldu. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, toplantı kapsamında görüşülen tüm konuların bir rapor halinde ilgili kurumlara iletileceğini aktardı. Esnafa yönelik eğitimlerin otobüsçülerle başladığını açıklayan Dere, "Önümüzdeki süreçte taksici, servisçi ve diğer esnaflarımızla birlikte öfke kontrolü, davranış kuralları ve imaj eğitimi konularında eğitimlerimize devam edeceğiz. Bir yandan gerekli eğitimleri alırken bir yandan da sorunlarımıza çözüm arayacağız" dedi.