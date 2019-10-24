YÖREX’te Türkiye buluşması

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 10'uncusu ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı kapılarını açtı. 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 27 Ekim tarihlerine kadar açık kalacak YÖREX'te, 7 bölgeden 81 il, 18 kalkınma ajansı, 150 oda ve borsa ile toplam 647 civarında katılımcı firma, yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bu yıl fuarda 250 bin ziyaretçinin hedefleniyor.Fuarın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Bakan Varank, YÖREX'in yöresel ürünlerin markalaşması, ticarileşmesi ve korunması açısından sağladığı katkılarla bölgesel kalkınma politikalarına destek verdiğini söyledi. Yerel kalkınmanın önemine dikkat çeken Varank, "Coğrafi işaret, bulundukları bölgeye, cezp edici ve merak uyandırıcı bir nitelik katıyor. Bugün itibarıyla 454 tescilli ürünümüz var. Tescile sahip olmayan hiçbir ilimiz bulunmuyor. İşlemleri halen devam eden 429 başvurunun yanı sıra ilk değerlendirmelere göre 2 bin 500 civarında potansiyel coğrafi işaretimizin olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Varank, Avrupa Birliği'nde tescil için sırada bekleyen Türkiye'den 35 coğrafi işaretli ürün olduğunu söyledi.Ev sahibi ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye'de 3 bine yakın yöresel ürün bulunduğunu belirterek, "Bu ürünlerimizin büyük bölümü, kıyada köşede kalmış, öz tüketimle sınırlanmış, ticari değeri azalmış ve yok olmaya yüz tutmuştu. Son 10 yılda epeyce yol aldık. Hedefimiz en az 2 milyar euroluk coğrafi işaretli ürün ihracatı" dedi. YÖREX'in Türkiye'nin bir vitrini olduğu belirten Hisarcıklıoğlu ise Türkiye'nin tüm renklerinin bir araya geldiğinin söyledi. Son 10 yılda 150 ürünün tescillendiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "YÖREX, yöresel ürünlerin markalaşma noktası haline geldi" dedi.