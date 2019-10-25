Ağaç budarken akıma kapıldı

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ANTALYA'NIN Serik ilçesinde ağaç budama işçisi Taner Akman (35), elektrik tellerinin çevresindeki ağaçları budadığı sırada motorlu testerenin tele temas etmesi sonucu akıma kapılarak, yaşamını yitirdi. Olay, Gebiz Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik akımı sağlayan hatların çevresindeki ağaçları temizlemek için çalışmaya başlayan Akman'ın elindeki motorlu testere elektrik tellerine temas etti. SAkıma kapılan Taner Akman, olay yerinde yaşamını yitirirken, cansız bedeni 20 metre yükseklikte aracın sepetinde asılı kaldı. Olay sonrasında elektrik dağıtım şirketi tarafından tellerdeki akım kesildi. Daha sonra Taner Akman'ın cansız bedeni çağrılan itfaiye aracının merdiveniyle indirildi.