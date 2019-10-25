Antalya aşkı yoğunluk dinlemez

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin diplomasi tarihinin en yoğun döneminde bile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'yı yakından takip etmeyi sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ı ağırladı. Taş, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Kemal Çelik ve Atay Uslu ile de bir araya geldi.Rektör Kalan, ALKÜ'nün akademik kadrosu ve yeni bölümleri hakkında bilgi verirken, üniversitenin taleplerini iletti. Ziyaretle ilgili bilgi veren Rektör Kalan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ALKÜ'nün kuruluşundan bugüne desteklerinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Kalan, Alanya'nın ve Antalya'nın menfaatleri doğrultusunda Bakan Çavuşoğlu'nun üniversiteye her türlü konuda desteğe devam edeceğini söylediğini belirterek, Çavuşoğlu'na teşekkür etti.AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da Ankara'da Antalya için istişarelerde bulunduklarını açıkladı. Başkan Taş, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile istişarelerde bulunduk. Yoğun gündemi arasında Antalyamız için zaman ayıran Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Milletvekillerimizle de Ankara'da bir araya gelerek Antalyamız için istişarelerde bulunduk" açıklamasında bulundu.