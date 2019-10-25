Atıklar sanat eseri oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplumsal Destek Proje Koordinatörlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü işbirliği ile 'Atıp Geçme Çevreyi Üzme' sloganıyla Atıktan Sanata Heykel sergisi düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi'nde geri dönüşüme gönderilmek üzere ayrılan nesnelerinin yeni ve farklı bir anlam üzerinde inşası ile gerçekleşen Atıktan Sanata Heykel Sergisi sanatseverlerden tam not aldı.NAZIM Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, sanatın dönüştürme gücünün insanı hayrete düşürdüğünü söyleyerek, "Tıp Fakültesi öğrencilerinin toplumsal destek projesi kapsamındaki duyarlıklarıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin yeteneği ve hayal gücü ile çöpe attığımız gündelik eşyalar sanat eserleri haline geldi" diye konuştu. Özbilim, öğretim elemanları ve öğrencilerin, çöp olarak değerlendirilen objeler ile canlı eserler oluşturduğunu vurguladı.