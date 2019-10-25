Eli sopalı hırsız nöbeti

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Baraj mahallesinde sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın sonucunda evi kül olan Kurt ailesinin evine hırsızlar dadandı. Yangından sonra evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangın haberini alan hırsızlar yanan evden, demir ve para edecek eşyaları çalmak için 6-7 kez girişimde bulunduğunu söyleyen Ahmet Kurt, hırsızları uzaklaştırmak için evinin bahçesinde nöbet tutuyor.Elindeki sopa ile evin etrafında gezinen Kurt, şüpheli gördüğü şahısları çevreye yaklaştırmıyor. Yangından sonra evleri kullanılamaz hale gelen aile eş, dost ve akrabalarında kalmaya başladı. Yüzde 68 oranında engelli raporu dolaşan ve kalp kapakçıklarından rahatsız olan baba, 14 yıllık evlerinin kül olması nedeniyle üzgünlüğünü ifade etti.Kurt'un 21 yaşındaki oğlu Birkan'ın düğün için biriktirdiği 20 bin lira da yangında yandı. Kurt, "Nişan alışverişi için biriktirdiğimiz parayı yatak ve baza arasına koymuştum. Evimiz 7 dakika içinde yandı. Parayı almaya bile zamanımız kalmadı" dedi. Yaklaşan kış nedeniyle açıkta kalan aile, yetkilerden yardım eli bekliyor.