FETÖ’nün sesini tanık deşifre etti

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ANTALYA'DAFETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik operasyonda kapatılan Antalya Gazetesi'nin sahibi Ali Orhan ile Sorumlu Yazıişleri Müdürü Hasan Yavaşlar'ın yargılandığı davaya devam edildi. 'Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme' ile 'Terör örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılanan Orhan ve Yavaşlar'la ilgili son çıkan tanığın ifadesi şoke etti.Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ankara'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sitemi (SEGBİS) üzerinden ifade veren Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezi (AKDİM) eski Başkanı Erdoğan Çiğdem, "O dönemde yerel seçim yakındı. 17-25 Aralık sürecinde cemaatin halka kendisini anlatması lazımdı, ısmarlama haberlerle kamuoyu yönlendiriliyordu" dedi. Zaman gazetesi bölge temsilcisi Serhat Şeftali, il imamı Hasan Tarık Şen ile görüşüp karar alarak Antalya Gazetesi'nin sayfalarının satın alınıp istenen haberlerin çıkartıldığını iddia eden Çiğdem, "Serhat Şeftali'ye çıkması gereken haberleri biz söylüyorduk, o gazete haberine çevirip bu gazeteye veriyordu, hayali röportajlar düzenleniyordu, mizansen yapılıyordu. Bu gazetenin bazen 4-5 sayfasını cemaat kapatıyordu, bazen gazetenin tamamını para karşılığı kapatıyordu" dedi. Daha sonra ifade veren Onur Fazıl Soydal, Antalya Gazetesi'nin sahibi olduğunu söyledi. FETÖ ile ilişkili suçlamamsını kabul etmedi. İfadelerin ardından mahkeme davanın 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün basın davası ile birleştirilmesine karar verdi. ANTALYA / SABAH