Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kolej gibi Kur’an kursu

Kolej gibi Kur’an kursu

ADEM DURMAZ Akdeniz
Giriş Tarihi: 25.10.2019
Kolej gibi Kur’an kursu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayırsever Rahmiye Efe tarafından yaptırılan 4-6 yaş Hacı Rahmiye-Feyzi Efe Kur'an Kursu dualarla açıldı. Bir başka hayırsever Nasuh Aydemir tarafından bağışlanan arsaya Kur'an kursu yaptıran Rahmiye Efe açılışta duygulu anlar yaşadı. Açılışa, Diyanet İşleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de katıldı. İl Müftüsü Osman Artan'ın yapmış olduğu duanın ardından, Kadir Dinç ile Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, hayırsever Rahmiye Efe ve çocukları açılış kurdelesini beraber kesti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kolej gibi Kur’an kursu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN