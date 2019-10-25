Kolej gibi Kur’an kursu

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayırsever Rahmiye Efe tarafından yaptırılan 4-6 yaş Hacı Rahmiye-Feyzi Efe Kur'an Kursu dualarla açıldı. Bir başka hayırsever Nasuh Aydemir tarafından bağışlanan arsaya Kur'an kursu yaptıran Rahmiye Efe açılışta duygulu anlar yaşadı. Açılışa, Diyanet İşleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de katıldı. İl Müftüsü Osman Artan'ın yapmış olduğu duanın ardından, Kadir Dinç ile Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, hayırsever Rahmiye Efe ve çocukları açılış kurdelesini beraber kesti.