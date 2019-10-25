Konservatuvara destek çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan, Salı Sanayici İşadamları ve Kanaat Önderleri Grubu'nun (Salı Grubu) toplantısına katılarak, müziğin hayata etkilerini anlattı. Toplantıya aralarında gazetecilerin, sanatçıların ve akademisyenlerin de olduğu yaklaşık 40 kişi katıldı. Antalya Tenis İhtisas (ATİK) Kulübü'nde gerçekleşen toplantıda piyano eğitimi gören 8 yaşındaki Engin Tuzcuoğlu ile keman eğitimi gören 12 yaşındaki Elif Eroğlu da mini konser verdi. Yağışan konservatuvarın fiziki imkanlarının iyileştirilebilmesi için de hayırseverlere çağrıda bulundu. Yağışan, "Birçok fakülte ve yüksek okulunun yapımına hayırseverler destek oldu. Biz de böyle bir destek bekliyoruz" dedi.