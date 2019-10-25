BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR kulübünün ilk futbolcularından Mustafa Akdoğan son yolculuğuna uğurlandı. Antalyaspor'un efsane isimleri arasında yer alan Akdoğan için önce Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde bir tören düzenlendi. Törene Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri, sporcular, dostları, sevenleri ve ailesi katıldı. Daha sonra cenazesi Muratpaşa Camisine götürülen Akdoğan için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.Dualar eşliğinde Uncalı Mezarlığı'na götürülen Mustafa Akdoğan burada toprağa verildi.