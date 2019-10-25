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son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Mustafa Akdoğan son yolculuğuna uğurlandı
ANTALYASPOR kulübünün ilk futbolcularından Mustafa Akdoğan son yolculuğuna uğurlandı. Antalyaspor'un efsane isimleri arasında yer alan Akdoğan için önce Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde bir tören düzenlendi. Törene Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri, sporcular, dostları, sevenleri ve ailesi katıldı. Daha sonra cenazesi Muratpaşa Camisine götürülen Akdoğan için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

UNCALI'YA DEFNEDİLDİ
Dualar eşliğinde Uncalı Mezarlığı'na götürülen Mustafa Akdoğan burada toprağa verildi.
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Mustafa Akdoğan son yolculuğuna uğurlandı
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