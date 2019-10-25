Paraşüt kazası kişisel hata kaynaklı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ bu yıl meydana gelen kazalarla anıldı. 15 Nisan- 15 Kasım'daki sezonda ortalama 200 bin kişi, paraşütle atlayış yaptığı Babadağ'da 4 kaza yaşanırken, 3'ü pilot 1'i yolcu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. 20 yıldır Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin koordinatörlüğünü yapan Kadri Tuğlu, kazaların yüzde 99'unun kişisel hatalardan kaynaklandığını söyledi.İkili atlayışlı turistik atlayışlarda kazaların çok az olduğuna dikkat çeken Tuğlu, "Tekli uçuşlarda kazalar daha çok oluyor. Dağ, doğa ve rüzgar faktörlerini de eklersek bir an kontrolsüz durumda kalınabiliyor. İhmallerden, tedbirsizliklerden, unutkanlıklardan kazalar oluyor. Kazaların yaşanmasının başında gelen etkenlerden biri de kaliteli paraşüt kullanılmaması" diye konuştu.