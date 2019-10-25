Plajda kıran kırana maç

ALANYA'DA devam eden Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası'nda gruptan çıkmayı başaran takımlar belli oldu. Almanya'nın Rostocker takımı, Ukrayna'nın BSC Vybor Takımını 11-3 mağlup etti ve gruptan çıktı.
Ukrayna ekibi bu yenilgiye rağmen gruptan ikinci olarak bir üst tura yükseldi. Tayland'ın B.Q. All Star takımı kendisi açısından hayati önem taşıyan maçta, Belçika'nın New Team BS Takımı'nı 4-3 yenerek gruptan çıktı. İspanya'nın Levante takımı gruptaki son maçında Yunanistan'ın Napoli Patron Takımı'nı 10-0 mağlup ederek yenilgisiz olarak bir üst tura yükseldi.
5 KADIN KULÜP YARIŞIYOR
Almanya'nın Real Münster ekibi, Nijerya temsilcisi Kebbi BSC ekibini 10-6 yenerek bir üst tura çıkmayı garantiledi.
Rusya'nın Krylia Sovetov Takımı,
Danimarka'nın Kopenhagen ekibini
6-3 mağlup ederek tur atladı. Beş kadın kulüp takımının katıldığı şampiyonada her maçın büyük çekişmeye sahne oluyor.