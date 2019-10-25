Plajda kıran kırana maç

BUGÜN NELER OLDU

ALANYA'DA devam eden Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası'nda gruptan çıkmayı başaran takımlar belli oldu.Ukrayna ekibi bu yenilgiye rağmen gruptan ikinci olarak bir üst tura yükseldi. Tayland'ın B.Q. All Star takımı kendisi açısından hayati önem taşıyan maçta, Belçika'nın New Team BS Takımı'nı 4-3 yenerek gruptan çıktı. İspanya'nın Levante takımı gruptaki son maçında Yunanistan'ın Napoli Patron Takımı'nı 10-0 mağlup ederek yenilgisiz olarak bir üst tura yükseldi.Rusya'nın Krylia Sovetov Takımı,Danimarka'nın Kopenhagen ekibini6-3 mağlup ederek tur atladı.