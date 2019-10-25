Şimşek yolcu

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de fırtınalar estiren 17 puanlı lider Aytemiz Alanyaspor, ligin 9. haftasında 11 puanla 9. basamakta yer alan Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tek antrenman yaptı.Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmandaHakem Serkan Tokat'ın yöneteceği ve yarın saat 17.30'da oynanacak maçın Alanya'daki son hazırlığını dün tamamlayan turuncu-yeşilliler, bugün Gaziantep'e gidip kampa girecek. Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Gaziantep ise sakatlıklarla boğuşuyor.Adanaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Morais'te ise birinci derece yırtık tespit edildi.Göztepe maçında sakatlanan Tetteh'de de diz kemiği ödemi oluştuğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.