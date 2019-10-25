Şimşek yolcu

Süper Lig'de fırtınalar estiren 17 puanlı lider Aytemiz Alanyaspor, ligin 9. haftasında 11 puanla 9. basamakta yer alan Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tek antrenman yaptı.
HIRSLI ÇALIŞMA YAPTILAR
Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmanda Gaziantep maçının taktik provasını gerçekleştiren oyuncular, çift kale maçta hırslı bir görüntü çizdi.
Hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği ve yarın saat 17.30'da oynanacak maçın Alanya'daki son hazırlığını dün tamamlayan turuncu-yeşilliler, bugün Gaziantep'e gidip kampa girecek. Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak olan Gaziantep ise sakatlıklarla boğuşuyor. Muhammet Demir sağ kasığından ameliyat oldu ve yaklaşık 6 ile 8 hafta forma giyemeyecek.
Adanaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Morais'te ise birinci derece yırtık tespit edildi.
YILDIZLARI YOK!
Göztepe maçında sakatlanan Tetteh'de de diz kemiği ödemi oluştuğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sol diz çapraz bağlarının kopmasının ardından 15 gün önce ameliyat olan Muğdat Çelik'in ise 6 ay daha forma giyemeyeceği öğrenildi.