Siyaset sanatın iç işlerine karışmasın

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, görevden alındı. Tanınan oyuncu ve sanat adamı Özgür 52 kişilik tiyatro ekibiyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmek için belediyeye geldi. Burada açıklama yapan Mehmet Özgür, görevden alınmayı, sanat çalışanlarının demokratik hakkına müdahale olarak gördüklerini vurguladı.Kurucu sanat yönetmenliği görevine seçimle geldiğini hatırlatan Mehmet Özgür, "Biz Türkiye'nin en iyi, en başarılı şehir tiyatrolarından biriyiz. Son 5 yıldır büyük atılım yaparak 2015'te şehir tiyatrosuna dönüştük ve 33 yıllık bir hayali gerçekleştirdik. 1989'dan beri bu tiyatronun emekçisiyim" dedi.Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması durumunda hukuki yollara başvuracağını açıklayan Mehmet Özgür, "Olayı siyasi örgütlenme tarafına da çekmek istemiyoruz, bunun içinde hiçbir siyasetçiden bir yardım beklentimiz yok. Siyasetçilerin de bu tiyatroya sanata, anlamadıkları bu işe müdahale etmemelerini rica ediyorum" diye konuştu.