Vuranı sedyede polise söyledi

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ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde 07 ADF 729 plakalı otomobilin şoför mahallinde otururken silahlı saldırıya uğrayan Nafiz G. yaralandı. Vücuduna üç kurşun isabet eden Nafiz G, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nafiz G, acil serviste sedye üzerindeyken sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında yanına gelen polislere, saldırıyı gerçekleştirenin Yusuf A. olduğunu söyledi.Olay yerinden otobüse binip ayrılan şüpheli Yusuf A. ise bir süre sonra ismi ve eşkalinin bildirildiği polisleri çevresinde görünce otobüsten atlayıp kaçtı. Yusuf A., kovalamacanın ardından Teomanpaşa Mahallesi'nde saklandığı binada yakalandı. Olay sırasında araçta bulunduğu iddia edilen kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Yusuf A., polisteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yusuf A., olayın nedenini soran gazetecilere, "Abi dediğimiz kişiydi. Namusumu temizledim" dedi. Hastanede tedavisi süren Nafiz G.'nin, göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralandığı, ameliyat olduğu ve durumunun ağır olduğu kaydedildi.