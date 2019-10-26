3D lezzetler

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Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde, Ar-Ge çalışması kapsamında yöresel lezzetler, 3D gıda teknolojisiyle buluşturuldu. Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ercan Yatmaz, 'gastronomide 3 boyutlu baskı cihazının kullanılması' konulu proje hazırladı. Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen çalışma kapsamında, yurt dışından 3D gıda yazıcısı satın alındı.Ar-Ge çalışmasıyla yazıcıya yöresel lezzetlerin sunumu için Anadolu motifleri de uyarlandı. Patates, humus, havuç, pancar başta olmak üzere farklı ürünlerden elde edilen püreler, cihazdaki aparatlara yerleştirilerek yemeklerin yanında farklı şekillerde sunuluyor. Çalışmanın, lüks otellerin şeflerine anlatılarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.Ercan Yatmaz, dünyada, yiyeceklerin lezzetinin yanında özellikle son yıllarda görselliğinin de öne çıktığını söyledi. 3D yazıcıların gastronomi alanında da kullanılmaya başlandığını aktaran Yatmaz, "Avrupa'da bu cihazın kullanıldığı çok az restoran var. Günlük 30-40 kadar müşteri alıp, bunlara özel sunumlar gerçekleştiriyorlar. Türkiye için bir ilk. İlerleyen zamanlarda bir restorana gittiğinizde, akıllı masada tek tuşla, kendi seçtiğiniz görsellerle lezzetleri harmanlayıp tabağınızı hazırlayabileceksiniz" diye konuştu.