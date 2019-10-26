Ayağa kalkma zamanı

Antalyaspor, 6-0'lık ağır Gençlerbirliği yenilgisinin ardından bugün Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Akrep, Sivasspor maçını kazanıp taraftarından özür dilemek istiyor. Antalyaspor'da sakatlığı bulunan oyuncuların büyük çoğunluğu iyileşirken sadece Fredy ve Harun Kavaklıdere sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Bahadır Öztürk de kırmızı kart cezalısı olduğu için Sivas'a götürülmedi.
HER ENGEL BİR FIRSATTIR
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor karşılaşmasında kazanmak istediklerini vurguladı. Geçen hafta Gençlerbirliği karşısında hiç beklemedikleri bir skorla mağlup olduklarını hatırlatan Korkmaz, özellikle bireysel hatalara dikkat çekti. Başarılı teknik adam, "Her maç bir engel ve geçen hafta engelden düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım.
Çünkü her önümüzdeki engel de bir fırsattır, dolayısıyla bir fırsatı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.
SİVAS ZORLU DEPLASMAN
Gençlerbirliği maçı sonucuna çok üzüldüklerinin altını çizen Korkmaz, "İnşallah bu tür sonuçları bir daha yaşamayız. Her maç zordur, Sivasspor maçı da zor olacak ama takım halinde oynadığımız, takım halinde hareket ettiğimiz zaman istediğimiz sonuçları hep alıyoruz.
İnşallah bu karşılaşma da o maçlardan biri olur" dedi. Kırmızı-beyazlı deneyimli futbolcu Hakan Özmert de "Gençlerbirliği karşılaşmasından dersler alıp önümüzdeki maçlara bakacağız.
Takım olarak gerçekten çok üzüldük, ne kadar düştüğün değil de ne kadar çabuk ayağa kalktığın önemlidir. Biz de zorlu bir deplesmen olan Sivasspor maçıyla tekrar ayağa kalkıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz"
diye konuştu.