Ayağa kalkma zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, 6-0'lık ağır Gençlerbirliği yenilgisinin ardından bugün Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Akrep, Sivasspor maçını kazanıp taraftarından özür dilemek istiyor.Bahadır Öztürk de kırmızı kart cezalısı olduğu için Sivas'a götürülmedi.Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor karşılaşmasında kazanmak istediklerini vurguladı. Geçen hafta Gençlerbirliği karşısında hiç beklemedikleri bir skorla mağlup olduklarını hatırlatan Korkmaz, özellikle bireysel hatalara dikkat çekti. Başarılı teknik adam,Çünkü her önümüzdeki engel de bir fırsattır, dolayısıyla bir fırsatı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.Gençlerbirliği maçı sonucuna çok üzüldüklerinin altını çizen Korkmaz, "İnşallah bu tür sonuçları bir daha yaşamayız. Her maç zordur, Sivasspor maçı da zor olacak ama takım halinde oynadığımız,İnşallah bu karşılaşma da o maçlardan biri olur" dedi. Kırmızı-beyazlı deneyimli futbolcu Hakan Özmert deTakım olarak gerçekten çok üzüldük, ne kadar düştüğün değil de ne kadar çabuk ayağa kalktığın önemlidir.diye konuştu.