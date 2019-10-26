BAKA yönetimi Isparta’da toplandı

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BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, Ekim ayı olağan toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Isparta'da gerçekleştirdi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki BAKA Yönetim Kurulu'nun olağan toplantısına, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda 2019 Mali Destek Programı başvurularını da değerlendireceklerini belirten Vali Karaloğlu, "3 ilimizden 125 proje gelmiş. 56 tanesi Antalya'dan, 35 tanesi Isparta'dan 34 tanesi de Burdur'dan. Turizm alanına 46, mesleki eğitim alanına 54 ve sosyal kalkınma alalına da 25 proje başvurusu oldu. Değerlendirme süreçleri tamamlandı. Proje sahiplerine kazananları yakında ilan etmiş olacağız" diye konuştu.