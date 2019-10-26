Bir sezonda 369 can kurtardılar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da deniz sezonu sona eriyor. Konyaaltı sahilinde yer alan ALSE Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görev yapan 50 cankurtaran yoğun geçen sezona damgasını vurdu. Alkoçlar Grubu ve ALSE İcra Kurulu Başkanı Turan Toprak, yaz aylarında günde yaklaşık 100 bin kişiye yaklaşan ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.Turan Toprak, "Antalya'da halkın en çok vakit geçirdiği bölgelerden birinin Konyaaltı Plajı. Bizim için can ve mal güvenliği her şeyin önünde gelir" dedi. Turan Toprak, 7 ay boyunca cankurtaranların sabah gün doğumu akşam gün batımı gözlerini denizden ayırmadığına söyledi. 1 Nisan'da başlayan turizm sezonundan itibaren bugüne kadar cankurtaranların 369 boğulma tehlikesi olayına müdahale ettiğini açıklayan Toprak, "Boğulma tehlikesi geçiren bu kişilerden 126'si ambulans ile hastaneye sevk edildi. Denizde çeşitli sebeplerle yaralanan 182 kişiye de cankurtaranlar tarafından ilk müdahale yapıldı" dedi.Tamamı broveli olan cankurtaranlar da sezon boyunca yaptıkları hayati hamlelerden gururlu. Gümüş broveli olan Efe Yalgın, sadece kendi sorumluluk sahasında 12 boğulma tehlikesi olayının gerçekleştiğini anlattı. Yalgın, "Bunlara başarıyla müdahalede bulundum. Diğer arkadaşlarım gibi sıcak havaya rağmen görevimizi sorumlulukla yerine getirdik. Gözümüzü denizden hiç ayırmıyoruz. Küçük tıbbi yardımlarda da bulunuyoruz" dedi.