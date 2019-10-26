Bugün günlerden Altın Portakal

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 56.'sı yapılacak olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bugün geleneksel kortej coşkusuyla başlıyor. Sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek kortej, 15.00'da Cam Piramit'in önünden başlayacak. Kortej, Güllük, Cumhuriyet, Atatürk ve Işıklar Caddesi güzergahı üzerinden devam edecek ve eski belediye binasında sona erecek.6 kilometrelik kortejde, festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotları yürüyüşe renk katarken, sinema ve televizyon dünyasından yıldız isimler Antalyalıları selamlayacak. Kortej geçişinin ardından ise Kapalı Spor Salonu'nda açılış gecesi yapılacak. Törende, Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e Onur Ödülleri, Can Kolukısa'ya da Yıldırım Önal Anı Ödülü verilirken, festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray da gecenin davetlileri arasında olacak. Gecenin sürprizlerinden biri de, Türkçe müziğin usta isimlerinden Candan Erçetin'in festivale özel vereceği senfonik konser olacak.