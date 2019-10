Destek unutuldu

BUGÜN NELER OLDU

Vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifi ile 'Konaklama Vergisi' yeniden gündeme geldi. Kanun ile, otel, tatil köyü, pansiyon, gibi konaklama tesislerinde verilen konaklama hizmetlerine yüzde iki vergi getirilmesi öngörülüyor. Muhalefetin daha ilk andan eleştirmeye başladığı uygulamanın CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek tarafından seçim döneminde gündeme getirilmiş olması ise dikkat çekiyor. Eleştiren kesimin, daha önce Böcek'in önerisini alkışlaması ise 'bu ne çelişki' dedirtiyor.Muhittin Böcek, Antalya gibi 14-15 milyon turist ağırlayan bir şehrin belediye gelirlerinin, hizmet edebilme noktasında yetersiz kaldığını belirterek, turistlerden 'ayak bastı parası' parası alınması gerektiğini söylemişti. Böcek, "Bir turistin havuzuyla, duşuyla günde 650 litre su gideri vardır. Her turist 2.5 kg atık demektir" sözleriyle turizmin şehirlere yükünü gündeme getirdi. Başkan Böcek bu uygulamanın birçok Avrupa şehrinde olduğunu söyleyerek, bakanlığın bu konuda çalışma yapması gerektiğini söyledi.Bunun için yasa çıkarılması gerektiğini belirten Böcek'e, Antalya'dan yoğun destek gelirken, turizmciler de bu öneriye olumsuz yaklaşmamıştı. Aralarında önemli turizmcilerin de olduğu Antalya Kent Konseyi de bir rapor hazırlayarak, Böcek'e destek açıklaması yaptı. Raporda, "Hangi ülkelerde 'Geceleme Vergisi' yok diye araştırdığımızda, bir Türkiye'de yok bir de turist gitmeyen ülkelerde. 'Şehir vergisi', 'Konaklama vergisi' 'Ekolojik vergi', 'Yatak vergisi', 'Resort vergisi' gibi adlarla bu vergi neredeyse bütün tatil bölgelerinde uygulanıyor" denildi.KENT Konseyi'nin raporunda ülkelerdeki uygulamalarla ilgili de şu bilgileri paylaşmıştı: "Avrupalılar kendi ülkesinde bir otelde konakladığında da bu vergiyi ödemek zorunda. Bir Hamburglu, Berlin'e gidip bir otelde kalınca da ödüyor. Dünyanın en çok turist alan ülkesi Fransa'da geceleme vergisi 100 yıldır mevcut. Otelin kategorisine göre her bir geceleme için kişi başı 0,50 sent ile 3 euro arasında konaklama vergisi ödenmesi gerekiyor. Bütün dünyayı gezen Hollandalılar ülkelerine gelen turistlerden 1-3,5 euro günlük kişi başı vergi alıyor. Dünyanın gözde ve en pahalı turizm ülkelerinden İsviçre, geceleme başı 1- 2,5 euro vergiyi sistematik hale getirmiş."