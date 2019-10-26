En acı türkü

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ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde 1 Temmuz'da aracının bagajından malzemeleri aldığı sırada kaza yapıp takla atan otomobilin çarptığı emekli öğretmen İsmail Elverir (61), feci şekilde can verdi. Kaza sonrası sürücülerden Y. A. gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer sürücü R. B. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.1 ay tutuklu kalan R. B. ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elverir ailesi ise karara itiraz ederek, R. B.'nin tutuklu halinin devamını talep etti. Elverir'in ölümü sonrası cüzdanından çıkan ve kendi el yazısıyla bir kağıda yazdığı 'Tükendi Nakdi Ömrüm' adlı türkü sözleri, yakınlarının acısını ikiye katladı. Kaza anında babasının yanında olan İsmail Elverir'in kızı Ebru Elverir Diker (32), kazadan sonra ilk kez olayın yaşandığı yere gelerek o anları tekrar yaşadı. Kaza sonrası annesinin hayata küstüğünü ve hastalandığını, kendisi ve kızının ise psikolojik tedavi gördüğünü anlattı.OLAYI hatırladığı zaman hala gözyaşı döken Diker, R.B.'nin polis memuru olduğunu ve kavşaktaki dur levhasına rağmen durmadığını ileri sürdü. Diker, "Çok hızlı olduğu halde ifadesinde bunun tam aksini söyledi. Burası Konyaaltı sahil yolu ve hız limiti 40'tır. Ayrıca burada bir kavşağa girerken dur levhasında durmamak bir polisin yapacağı hata değildir. Bu, trafik aracılığıyla işlenmiş bir cinayettir" diye konuştu.