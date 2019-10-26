Eski yöneticiler kızağa çekildi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimdeki değişiklikler büyük oranda tamamlandı. İlk ayrılan Türkiye Belediyeler Birliği'nde göreve gelen Genel Sekreter Birol Ekici olmuştu. Büyükşehir'in ilk kadın genel sekreter yardımcısı olan Sanem Öztürk de seçimden sonra Bursa Sağlık İl Müdürlüğü'nde göreve başladı. Bir diğer genel sekreter yardımcısı Bedrullah Erçin ise Sakarya'da aynı göreve geldi.Kendisi ayrılmayan isimler ise kızağa çekildi. Özellikle daire başkanlıklarından ise uzman kadrolarına atanan isimler dikkat çekti. Kültür Daire Başkanı Zülfü Çelik ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı Osman Öz, ASMEK'te, Muhtarlık Daire BaşkanıMustafa Emekli Boğaçayı park bahçeler atölyesinde, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Üstündüğ Çakırlar'da bulunan kırsal hizmetlere gönderildi. Dr. Hatice Kayrakçı sağlık daire başkanlığından hekim kadrosuna atanarak sağlık işleri emrinde cenaze işlerine verildi. Hülya Atalay da Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan uzman kadrosuna atanarak özel kalem emrine verildi.