Hollywood’dan kargo ile ödül

BUGÜN NELER OLDU

ABD'DE düzenlenen Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'Kar Zamanı' filmiyle 'En İyi Sinematografi' ödülüne layık görülen ancak ödülü almak için törenin düzenlendiği Hollywood'a mali durum nedeniyle gidemeyen yönetmen Cevahir Çokbilir, kargoyla gelen ödülüne kavuştu.Genç yönetmen Çokbilir, büyük bir heyecanla kargoyu açtığını belirterek, "Ödülümü Hollywood'da düzenlenen törende almak isterdim ancak konaklama ve ulaşım maliyetleri neredeyse filmin bütçesi kadardı" dedi. Antalya'da çekilen filmin uluslararası alanda 10'uncu ödülünü aldığını vurgulayan Çokbilir, dünya genelinde Antalya'nın tanıtımını yaptıklarını dile getirdi. Çokbilir, filminin Altın Portaka'da gösterilmesi için girişimde bulunduğunu, henüz dönüş olmadığını söyledi.