Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Hollywood’dan kargo ile ödül

Hollywood’dan kargo ile ödül

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Hollywood’dan kargo ile ödül
ABD'DE düzenlenen Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'Kar Zamanı' filmiyle 'En İyi Sinematografi' ödülüne layık görülen ancak ödülü almak için törenin düzenlendiği Hollywood'a mali durum nedeniyle gidemeyen yönetmen Cevahir Çokbilir, kargoyla gelen ödülüne kavuştu.

FİLM BÜTÇESİ KADAR
Genç yönetmen Çokbilir, büyük bir heyecanla kargoyu açtığını belirterek, "Ödülümü Hollywood'da düzenlenen törende almak isterdim ancak konaklama ve ulaşım maliyetleri neredeyse filmin bütçesi kadardı" dedi. Antalya'da çekilen filmin uluslararası alanda 10'uncu ödülünü aldığını vurgulayan Çokbilir, dünya genelinde Antalya'nın tanıtımını yaptıklarını dile getirdi. Çokbilir, filminin Altın Portaka'da gösterilmesi için girişimde bulunduğunu, henüz dönüş olmadığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollywood’dan kargo ile ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN