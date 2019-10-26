Kepez Belediyesi’nden 5 yıldızlı spor tesisi

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Kepez Belediyesi, Çamlıbel Mahallesi'nden sonra Ünsal Mahallesi'ne de semt spor sahası kazandırdı.Açılışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Hakan Tütüncü, Kepez'e kazandırılan 26'ncı semt spor sahasını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Mahallelerdeki spor sahalarını çok önemsediklerini belirten Başkan Tütüncü, "Çocukluğumuzda mahallede yaşarken toprak sahaları bulamaz, yolların üzerinde, iki taşı üst üste koyarak kaleler yapar ve orada futbol oynardık.açıklamasında bulundu.