Kepez Belediyesi’nden 5 yıldızlı spor tesisi

ANTALYA
Kepez Belediyesi, Çamlıbel Mahallesi'nden sonra Ünsal Mahallesi'ne de semt spor sahası kazandırdı. Kepez Belediyesi'nin Ünsal Mahallesi'nde 11 bin 27 metre kare alan üzerine inşa ettiği semt spor sahası törenle hizmete açıldı.
Açılışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Hakan Tütüncü, Kepez'e kazandırılan 26'ncı semt spor sahasını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
TOPRAK SAHA DAHİ YOKTU
Mahallelerdeki spor sahalarını çok önemsediklerini belirten Başkan Tütüncü, "Çocukluğumuzda mahallede yaşarken toprak sahaları bulamaz, yolların üzerinde, iki taşı üst üste koyarak kaleler yapar ve orada futbol oynardık. Çocuklarımız nitelikli tesislerde, futbol oynasınlar"
açıklamasında bulundu.