Semt pazarlarına huzur operasyonu

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ANTALYA'DA semt pazarlarında yerleşik yabancı ve yaşlı kişilerin çantalarından cüzdanları ile telefonlarını çaldıkları iddia edilen 8 şüpheli polisin 'Mutlu pazar' operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin özellikle yerleşik yabancıların çoğunlukta yaşadığı semt pazarlarını ve yaşlı kişileri hedef olarak seçtikleri görüldü.Pazarda bir kişinin alışveriş yapar gibi tezgahları gezerek cüzdanlarında yüklü miktarda para olan yabancıları belirlediği, diğerlerinin ise hırsızlık yaptığı iddia edildi. Bu yöntemle 14 kişinin çantasının çalındığı ileri sürüldü.