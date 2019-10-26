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Semt pazarlarına huzur operasyonu

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Semt pazarlarına huzur operasyonu
ANTALYA'DA semt pazarlarında yerleşik yabancı ve yaşlı kişilerin çantalarından cüzdanları ile telefonlarını çaldıkları iddia edilen 8 şüpheli polisin 'Mutlu pazar' operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin özellikle yerleşik yabancıların çoğunlukta yaşadığı semt pazarlarını ve yaşlı kişileri hedef olarak seçtikleri görüldü.

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Pazarda bir kişinin alışveriş yapar gibi tezgahları gezerek cüzdanlarında yüklü miktarda para olan yabancıları belirlediği, diğerlerinin ise hırsızlık yaptığı iddia edildi. Bu yöntemle 14 kişinin çantasının çalındığı ileri sürüldü.
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Semt pazarlarına huzur operasyonu
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