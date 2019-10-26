Siyaset üstü açılış

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİ- DER) Başkanı ve güzellik sağlığı uzmanı Dr. Figen Sayın Yıldıran yeni kliniğini Working Plaza'da açtı. Açılış Antalya siyaset ve cemiyet hayatını bir araya getirdi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü açılışta dikkat çeken isimler arasındaydı. Bu özel günde açılışı şereflendiren siyasilere ve kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkürlerini sunan Yıldıran, hizmet kalitelerini yeni kliniklerinde en üst noktaya taşıdıklarına vurgu yaptı.