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Siyaset üstü açılış

Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı ve güzellik uzmanı Dr. yeni kliniğini açtı. Renkli açılış ’nın siyaset ve ekonomi dünyasını bir araya getirdi

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Siyaset üstü açılış
Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİ- DER) Başkanı ve güzellik sağlığı uzmanı Dr. Figen Sayın Yıldıran yeni kliniğini Working Plaza'da açtı. Açılış Antalya siyaset ve cemiyet hayatını bir araya getirdi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü açılışta dikkat çeken isimler arasındaydı. Bu özel günde açılışı şereflendiren siyasilere ve kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkürlerini sunan Yıldıran, hizmet kalitelerini yeni kliniklerinde en üst noktaya taşıdıklarına vurgu yaptı.
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Siyaset üstü açılış
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