187 bin yapı denetimde

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapıyla mücadeleyi sıkı tutuyor. Bunun için adeta bir imar denetçisi ordusu kuruluyor. Bin 100 olan imar denetçisi sayısı, Antalya'daki son eğitimle birlikte bin denetçinin daha katılımıyla 2 bin 100 kişiye ulaştı. İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisi Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen törenle göreve başladı.İmar denetçilerinin önceliği İstanbul'un ardından Antalya ve Muğla gibi turizm bölgeleri ile Ankara, İzmir ve Bursa gibi metropoller olacak. İstanbul'da 100'ün üzerinde imar denetçisinin görevde olacağı açıklanırken, en çok denetçinin yer aldığı 3 il arasında Antalya'nın da olacağı öğrenildi. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu ülkede kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Çevremizi ve şehirlerimizi koruyacağız. Kaçak yapı nerede varsa bu denetçilerimiz görev yapacaklar ve mevzuata aykırı olan yapıların tespitini yapacaklar ve biz de kararlılıkla yıkımı gerçekleştireceğiz" dedi.İmar Barışı'ndan en fazla yararlan illerin başında gelen Antalya'da, 186 bin 281 'Yapı Kayıt Belgesi' oluşturuldu. Antalyalılar belge almak için toplamda 1 milyar 515 bin 475 lira ödeme yaptı. İmar Barışı kapsamında 31 Aralık 2017'den sonra inşaatına başlanan ve inşaat faaliyetleri devam eden yapıların tespiti için özel bir ekip kuruldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerinden oluşan 9 komisyon kurularak talepler tek tek değerlendirmeye başlandı.Öncelikle şikayetler uydu görüntüleriyle karşılaştırılarak inceleniyor. İncelemede usulsüz ve yanıltıcı beyanatta bulunulan belgeler iptal edilirken, kaçak tespitlerinde yargı süreci de başlatıldı. Ancak ekip yetersizliğinden dolayı denetimler istenilen seviyeye ulaşamadı. Bugüne kadar incelemelerde 778 kaçak yapı denetime takıldı. Özel çevre koruma bölgelerinde ve doğal sit alanlarında imar barışına aykırı 260 yapı tespit edildi. Bu yapılar için yıkım işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yeni imar denetçisi alımıyla, Antalya genelinde 187 bin yapı kayıt belgesi yeniden mercek altına alınacak. Kaçak yapılar hızlıca tespit edilecek.BURDUR'UN doğal değeri Salda Gölü için de bir parantez açan Bakan Murat Kurum, gölün etrafında doğal güzelliği bozacak tüm yapıların kaldırılmasını sağladıklarını belirterek, bu bölgede hiçbir şekilde beton asfalt gibi yapılaşmaya izin verilmeyeceğini, tek bir çivi çakılmasına müsaade edilmediğini söyledi.