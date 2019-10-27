Afrika atılımı meyve verdi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYALI iş kadını Emek Eker, Uganda ve Antalya arasında oluşturduğu köprü sayesinde ticari ilişiler artış gösterdi. 2 yıl önce atılan adımlar meyvelerini vermeye başlarken Uganda'dan iş bağlantısı kurmak için içerisinde Ticari Ateşe Julius Mwljusya'nın da bulunduğu 6 kişilik 'Uganda İş Kadınları Konseyi' Antalya'ya geldi. Kurum ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunan konsey, iki taraf arasında ithalat ve ihracat yapacak.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Ugandalı girişimciler, Antalya'nın yanı sıra Denizli'de de ayakkabı ve tekstil fabrikalarıyla görüştü. İki ülke ilişkilerinde başlayan ticaretin 2 yıl öncesine göre yüzde 80 arttığını belirten Eker, yeni dönemde daha da artış göstereceğini ifade etti. Her iki ülkeden girişimcileri bir araya getirerek tanıştıran Eker, fahri konsolosluk için de başvuruda bulundu.İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha çok gelişeceğini belirten Eker, "Önce kendi şehrim için sonra da ülkemdeki ticaretin gelişmesi için canla başla çalışıyorum. Bu iş buluşmaları devam edecek. Yeni dönemde sağlık, eğitim, turizm ve tarım gibi alanlarda da ticari ilişkileri arttırmayı hedefliyoruz" dedi. Türk yatırımcılara çağrıda bulunan Eker, Uganda'ya yatırım için hiçbir çekincelerin olmamasını belirtti. Eker, hiçbir güvenlik sorunun bulunmadığını sözlerine ekledi.