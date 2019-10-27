Cumhuriyet size emanet

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi 75'inci Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıldönümü kapsamında kutlama etkinlikleri düzenledi.Renkli görüntülere sahne olan programda minik öğrencilerin sunumu büyüledi. 5 yaş grubu öğrencilerinin kutlaması sınıf öğretmeni Canan Yıldırım önderliğinde gerçekleşti. Miniklerin coşkusuna veliler de ortak oldu. Minikler etkinliklerde şiir okudu, şarkı söyledi, dans etti. Öğretmen Canan Yıldırım, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için öğrencilerimizle birlikte güzel bir şekilde hazırlandık. Öğrencilerimiz de çok başarılı bir gösteri sundu. Cumhuriyetimiz onlara emanet" diye konuştu. Öğrencilerin bu gösterisinde anne ve babaların da mutlu olduğu gözlendi.