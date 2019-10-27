Her yer kütüphane

BUGÜN NELER OLDU

Cavide ve Faruk Kadam Gençlik Merkezi, kitap okumayı sevdirmek amacıyla Melahat Faraçlar Ortaokulu'nda tüm öğrencilerin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenledi. Kitap Okuma Halkaları Projesi kapsamında okul bahçesinde grup halinde kitap okuyan öğrenciler, daha sonra yine birlikte okudukları kitapların kritiğini yaptı.Yaklaşık bir ders saati süren kitap okuma etkinliğinin ardından ise öğrencilere farklı sporların tanıtımı yapıldı. Ok ve dart atan öğrenciler, tenis ve badmintonun yanı sıra eğitsel oyunlar olan mayın tarlası ve matrak oynadı. Okul müdür yardımcısı Ramazan Toksöz, hem kitap okuma hem de spor etkinliklerinin öğrencilerin büyük ilgisini çektiğini söyledi. SABAH Akdeniz güreş sayfası yazarı Toksöz, "Öğrencileri yaşama hazırlamak amacıyla hem okuma, hem de spor alışkanlığı kazandırmak son derece önemli" diye konuştu.Antalya'nın Alanya ilçesinde de Alanya Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'nda Atatürk'ün İzinde Birlikte Okuyoruz' sloganıyla okuma etkinliği düzenlendi. Hacıkura İlkokulu 3E sınıfı öğrencileri ve öğretmeni Ayşegül Acar'ın girişimleriyle başlatılan okuma kampanyası halka halka büyürken, son etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile etkinliğe katılarak öğrencilerle kitap okudu.